Российская актриса Юлия Пересильд прокомментировала слухи о романтических отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем.

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На днях в СМИ появилась информация, что Юлия Пересильд встречается с Абрамовичем. Поводом к возникновению слухов стало появление актрисы на красной дорожке фестиваля "Кинотавр" в сопровождении телохранителя. Как писала пресса, на фестивале Юлию повсюду сопровождала охрана Абрамовича, вспомнив и то, что ранее миллиардера несколько раз видели на мероприятиях благотворительного фонда, попечителем которого является Пересильд.

Актриса посмеялась над слухами, рассказав, почему на "Кинотавре" ее сопровождал охранник. По словам Пересильд, телохранитель был приставлен вовсе не к ней, а к бриллиантам, которые ей были предоставлены для фестиваля ювелирной фирмой. "Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, к тебе приставлена охрана", - пояснила артистка в Instagram, опубликовав снимок с тем самым охранником.

Часть поклонников в комментариях не скрывали разочарования. По их мнению, из Пересильд и Абрамовича получилась бы прекрасная пара.