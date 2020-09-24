Российская актриса Юлия Пересильд прокомментировала слухи о романтических отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем.
На днях в СМИ появилась информация, что Юлия Пересильд встречается с Абрамовичем. Поводом к возникновению слухов стало появление актрисы на красной дорожке фестиваля "Кинотавр" в сопровождении телохранителя. Как писала пресса, на фестивале Юлию повсюду сопровождала охрана Абрамовича, вспомнив и то, что ранее миллиардера несколько раз видели на мероприятиях благотворительного фонда, попечителем которого является Пересильд.
Актриса посмеялась над слухами, рассказав, почему на "Кинотавре" ее сопровождал охранник. По словам Пересильд, телохранитель был приставлен вовсе не к ней, а к бриллиантам, которые ей были предоставлены для фестиваля ювелирной фирмой. "Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, к тебе приставлена охрана", - пояснила артистка в Instagram, опубликовав снимок с тем самым охранником.
Часть поклонников в комментариях не скрывали разочарования. По их мнению, из Пересильд и Абрамовича получилась бы прекрасная пара.
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Фантазеры вы мои, сочинители😂... Ваш креатив я оценила 👌🏻 уже выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня🤷🏼♀️ да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена Охрана🤪 Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку 🙈🙈🙈 Когда мы делали это фото напамять и наше 👍🏻 было так, в шутку. Теперь же это 👍🏻 мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти "желтенькие сочинения" прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива❤️Всем любви ❤️ и прекрасного настроения🤪