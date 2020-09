View this post on Instagram

Фантазеры вы мои, сочинители😂... Ваш креатив я оценила 👌🏻 уже выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня🤷🏼‍♀️ да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена Охрана🤪 Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку 🙈🙈🙈 Когда мы делали это фото напамять и наше 👍🏻 было так, в шутку. Теперь же это 👍🏻 мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти "желтенькие сочинения" прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива❤️Всем любви ❤️ и прекрасного настроения🤪

A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) on Sep 23, 2020 at 9:21am PDT