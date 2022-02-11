Российская актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни после продолжительной болезни

Российская актриса театра и кино Евгения Брик умерла после болезни на 41-м году жизни. Об этом рассказала журналистка Катерина Гордеева. Диагноз актрисы пока не раскрывается. Предположительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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Брик скончалась 11 февраля в США. По словам Гордеевой, она не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании. "Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", — написала она в соцсети.

Представительница актрисы Елена Брагина подтвердила ее смерть, отметив, что Брик умерла не из-за коронавируса. Причину смерти Брагина не назвала, объяснив, что не знает подробностей. Источник ТАСС сообщил, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе.

Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына режиссера Петра Тодоровского, в 2006 году. В 2008-м семья переехала в Лос-Анджелес. Там год спустя, в сентябре 2009-го, у них родилась дочь Зоя. В 2014 году Брик дала интервью журналу Hello!, в котором рассказала, что Лос-Анджелес — хорошее место для того, чтобы растить ребенка. Она заявила, что в Москву приезжает только на съемки.

Брик снялась в нескольких десятках российских фильмов и сериалов

Актриса известна по таким фильмам, как "Географ глобус пропил", "Елки 1914", "Стиляги" и "Северное сияние". В "Стилягах", мюзикле 2008 года, поставленном Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации "Лучший кинозлодей года". Также благодаря "Стилягам" актриса удостоилась номинации на премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана. В драме "Географ глобус пропил" она сыграла учительницу немецкого Киру Валерьевну.

Режиссер фильма Александр Велединский признался, что был шокирован новостью о смерти Брик. "Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините", — сказал он.

Помимо этого, Евгения Брик снялась в фильмах "Пятница", "Темный мир: Равновесие", "Любовницы", "С.С.Д." и "Одесса", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Матрешки", "Оттепель", "Адаптация" и "Оптимисты". Помимо карьеры в кино она выступала в театре "Современник".