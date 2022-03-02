Российские комики получают угрозы из-за антивоенной позиции

Несколько российских артистов сообщили, что получают телефонные звонки с угрозами физической расправы из-за своей антивоенной позиции. Предположительно, угрозы исходят от так называемой Группы Вагнера.

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Стендап-комик Денис Чужой опубликовал в Twitter аудиозапись звонка, где неизвестный мужчина, представившись сотрудником "Вагнера", сообщил: "За вашу голову объявлена награда, так что щемитесь". Он полагает, что это реакция на его пост в соцсетях, где он назвал происходящее на Украине абсолютным кошмаром и сравнил с нападением на родню: "Я 25 лет прожил у самой границы с Украиной, и для меня это как напасть на родню. Это может сделать окончательно съехавший алкаш, но никак не нормальный человек (...) Я даже не знаю, почему именно это происходит. Обычно даже у самых лютых злодеев есть какая-то внятная мотивация. Не могу поверить, что человек решил убивать людей из-за этой ереси про Ленина. Я этого человека не выбирал, он меня не представляет, я его даже не понимаю".

После публикации аудиозаписи Чужому поступил еще один звонок, где в ему в матерных выражениях пообещали быть под дверью через 6 часов: "Мы сейчас под Киевом, но вертолеты летают очень быстро, современные, российские, наши. И мы у тебя под дверью будем через шесть часов с полным боекомплектом. Тебе [конец], тварь ты, жди".

В комментариях коллега Чужого Данила Поперечный, который ранее обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить войну, рассказал, что тоже постоянно получает угрозы: "Да, мне тоже позванивают. Забей и относись не серьезнее, чем к школьникам, которые звонят и спрашивают: "Ну как там с деньгами?"

Такие же телефонные звонки поступали юмористу Михаил Шацу, который высказывался о ситуации на Украине, критикуя действия России. "Позвонили с угрозами. Ровно такими же, как и Денису Чужому. Записать не успел. Но прекрасно все запомнил. Сказали щемиться. Слово-то какое. Про войну не успели сказать, так что "Нет войне!", — написал Шац вstories в Instagram.

Foto: instagram.com/mikhailshats

Группа Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, часто называемое в средствах массовой информации российской частной военной компанией. Утверждается, что с 2014 года группа действовала на территории Украины, а затем — Сирии.