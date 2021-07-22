Российские знаменитости рассказали, что они думают о вакцинации

Невзирая на вполне очевидные рекомендации медиков, у процедуры остается немало противников во всем мире.

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Среди населения почти каждой страны есть много людей, не доверяющих как вакцинам в целом, так и препаратам конкретных производителей. И в то время как многие жители Латвии согласились бы привиться "Спутником", часть россиян предпочла бы вакцины западного производства.

Что об этом думают российские знаменитости, рассказывает "Газета.Ru".

Андрей Макаревич, музыкант:

Foto: Mango

Считаю, что те, кто не прививается, — идиоты. И таких, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что "Спутник" — неудачная вакцина. Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился и чувствую себя прекрасно.

Что касается тех, кто против: что я могу с ними сделать, гоняться за ними что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан.

Владимир Познер, журналист:

Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Не стоит путать то, какое отношение в России к нашей вакцине, с тем, как к ней относятся в мире. Наши вакцины не признаются в мире, это обуславливается экономическими и политическими причинами. Pfizer — одна из самых крупных фармацевтических компаний в мире, она не хочет видеть конкурентов. Всемирная организация здравоохранения официально признает "Спутник V", однако ЕС под давлением США эту вакцину признавать не хочет.

Внутри нашей страны предвзятое отношение к вакцинации объясняется тем, что у нас довольно темный и косный народ. Много разговоров о том, что из-за нее может быть отсутствие фертильности, небылица про чипирование. Наш народ открыт для подобных теорий заговора. Мы — как народ — не очень доверяем власти, у нас выработался условный рефлекс. В нашем представлении: если власть делает что-то хорошо, то, скорее всего, это плохо — и наоборот.

Резкая смена мнений насчет прививки связана с неприятностями: не попадешь в ресторан, никуда не съездишь. Прививаться большинству надо было раньше. Мы не являемся либеральной страной, поэтому меня поражало, насколько мы либеральны по отношению к вакцинации. Говорили, что надо не заставлять, а объяснять — и потом уже уговаривать. При этом во многих демократических странах чрезвычайно жестко подошли к этому вопросу. В Израиле и Франции ввели драконовские меры, хотя там тоже были люди, которые не хотели вакцинироваться.

Ограничительные меры — это такая же мотивация, как, например, штраф за неправильно припаркованную машину. За это можно заплатить большой штраф. И это универсальный способ добиться того, чтобы люди выполняли правила.

Я вот вакцинировался и даже не понял до конца — вакцинировался я или нет. Побочных эффектов и температуры не было. Люди, занимающиеся изобретением вакцин, находятся на чрезвычайно высоком уровне в России. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что "Спутник" — лучшая из вакцин. И если бы у меня был выбор между "Спутником" или Pfizer — выбрал бы, безусловно, первый вариант.

Валдис Пельш, телеведущий:

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Я вакцинировался в декабре и ревакцинировался в январе. Абсолютно никаких побочных эффектов и неприятных ощущений после вакцинаций не было. Отсутствовало и предубеждение насчет прививаний. Я не отношусь к людям, которые вечно чего-то боятся. Я беру и делаю.