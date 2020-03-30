Звезды российского шоу-бизнеса снялись в клипе на песню про самоизоляцию, где показали свое времяпрепровождение во время карантина.

Телеведущая Ольга Бузова снялась в душе, а актерская пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев продемонстрировали танцы с сыном. Аналогичный досуг выбрал и певец Филипп Киркоров. Его коллега Дима Билан и супермодель и актриса Ирина Шейк в видеоролике занимаются домашней уборкой.

В клипе также снялись видеоблогер и ведущая Настя Ивлеева, рэпер Тимати (Тимур Юнусов), телеведущая и бывший виджей телеканала "MTV Россия" Ирена Понарошку, певица Елка и другие.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации призвал граждан побыть дома для снижения скорости распространения нового вируса и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.