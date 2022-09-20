Российский режиссер и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актер и режиссер, художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области, сообщают российские СМИ.

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Авария, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль, произошла днем 20 сентября на трассе "М8" в Ростовском районе, передает Meduza.

"Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы", — рассказал изданию один из очевидцев ДТП.

Сергею Пускепалису было 56 лет. Кинодебют Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя "Прогулка". Получил известность после роли в фильме "Простые вещи". Сыграл главные роли в сериалах "Идеалист", "Крик совы", "Аптекарь", фильме-катастрофе "Метро".

С 2019 года он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. У артиста остались жена и сын.