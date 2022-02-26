Первый канал снял с вечернего эфира пятницы ежедневную программу "Вечерний Ургант", ведущий которой в соцсетях высказался против войны. В разных странах мира отменяются выступления российских артистов, а зарубежные режиссеры уходят из московских театров.

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В программе на сайте канала передача шоу Ивана Урганта в пятничной сетке действительно отсутствовала - вместо нее в это время стояло общественно-политическое ток-шоу "Большая игра". Представитель Первого канала заявил РБК, что замена "связана с важными общественно-политическими событиями", но ведущий "безусловно, продолжает работу на канале". Сам Ургант пока не дал комментариев, а в соцсетях от имени команды программы появилось заявление о небольшом перерыве.

Организаторы театрального фестиваля "Контакт" в Польше отменили спектакль "Борис", поставленный Дмитрием Крымовым по мотивам "Бориса Годунова" Александра Пушкина. В адрес российской стороны из Польши поступило письмо, в котором сообщается, что "в связи с текущей политической ситуацией" приходится отказаться от гастролей и последующего сотрудничества в рамках фестиваля 2022 года.

Украинский музыкант Иван Дорн прекратил сотрудничество своего лейбла Masterskaya с российскими партнерами. "Мы останавливаем и прекращаем сотрудничество с российскими брендами, партнерами и артистами. Да, наши друзья разбросаны по всему миру. Да, у некоторых из них русский паспорт. Но когда вместе с твоими друзьями в гости приходят те, кого ты не звал, дома становится душно и неуютно. И если друзьям тоже так, то кто-то должен уйти", – говорится в заявлении.

Миланский театр La Scala отказался от сотрудничества с выдающимся российским дирижером Валерием Гергиевым, который ранее высказывал поддержку Владимиру Путину. Были отменены и его гастрольные выступления в нью-йоркском Карнеги-Холле. Там же планировались концерты прославленного пианиста Дениса Мацуева - они тоже отменены.

Выступления Гергиева были запланированы этим летом в Латвии в рамках фестиваля "Рига-Юрмала", но Юрмальская дума уже подтвердила, что будет пересматривать программу, где ранее были заявлены артисты из России.

Латвийская национальная опера и балет распространила заявление, что в дальнейшем будет сотрудничать лишь с теми приглашенными артистами, кто открыто заявит о своем осуждении действий России в отношении Украины. Это же относится и к организаторам мероприятий в ЛНО, в противном случае в аренде им будет отказано.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в одностороннем порядке расторг действие соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Латвии и России.

Должность художественного руководителя в московском театре имени Вахтангова покинул литовский режиссер Римас Туминас, передает национальное радио Литвы LRT. Ранее власти Литвы потребовали его оставить пост художественного руководителя Вильнюсского малого театра. По словам Туминаса, он еще 9 февраля подал заявление на увольнение. "Я понимаю эту реакцию министра культуры Литвы как члена Евросоюза и не обижаюсь", — сказал он. Позднее режиссер в беседе с "Интерфакс" заявил, что продолжит сотрудничество с театром на новых условиях: "Я в возрасте, меня преследует недуг, это важное обстоятельство, я не могу быть так полезен или нужен, мне нужно и лечение и уезжать, вот такие были мотивы".

Его соотечественник и коллега Миндаугас Карбаускис, работавший худруком Театра имени Маяковского сообщил в Facebook, что покидает свой пост, который он занимал с 2011 года.

Не хотят видеть представителей России на "Евровидении". Национальные вещатели Швеции и Финляндии обратились к организаторам с просьбой рассмотреть этот вопрос. При этом Финляндия была готова отказаться от конкурса, если на сцену выйдут российские участники. Вечером 25 февраля Европейский вещательный союз принял решение не допускать Россию к участию в конкурсе.

Высказавшегося против войны блогера Юрия Дудя могут объявить иностранным агентом. Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и Минюст проверить финансирование блогера.

Как сообщают СМИ, российский актер Макар Запорожский опубликовал в соцсетях скриншот "срочного обращения от руководства театра" (какого именно, не уточняется), в котором содержится призыв "воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине. По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расценены как измена Родине". Позднее пост в Instagram был удален.

Напомним, ранее о переносе большого российского тура заявила латвийская группа Prāta Vētra. Менеджер коллектива Айя Аушкапа подтвердила, что выступления не состоятся. "Сегодня все совсем иначе, чем вчера", - сказала она в комментарии DELFI 24 февраля.

Против войны высказались многочисленные российские артисты, телеведущие и спортсмены - от Ивана Урганта и Ксении Собчак до Валерия Меладзе и Сергея Лазарева. Позднее к ним присоединились Максим Галкин, Лолита Милявская, Юлия Меньшова, Василий Уткин, Кристина Орбакайте и другие.

С обращением к Путину в соцсетях выступил Семен Слепаков, который напомнил об общем культурном наследии. "Не дайте нам упасть в пропасть, о которой пел Высоцкий", - сказал сценарист и продюсер.