Российскому артисту Николаю Баскову запрещен въезд в Латвию
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил о том, что российский артист Николай Басков вносится в черный список за поддержку "российской агрессии против Украины". Баскову запрещен бессрочный въезд в Латвию.

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"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - сообщил Ринкевич на своей странице в Facebook.

Ранее Николай Басков в социальной сети Instagram выразил поддержку вторжению России в Украину, заявив, что российская "операция полностью соответствует международному праву". Артист считает введению российских войск в Украину самообороной, заявив, что Запад хочет вторгнуться в Россию.

Артист и его представители отказались комментировать решение МИД Латвии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя артиста Марину Наумову. "Спасибо за звонок, без комментариев", — сказала она.

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