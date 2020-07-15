Голливудского актера Арми Хаммера уличили в секс-переписке с россиянкой, сообщает портал Spletnik.

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На сайте были опубликованы скриншоты с форума, посвященного звезде фильма "Социальная сеть". На них можно увидеть, как пользовательница с ником Dominastya рассказывает о своем общении с артистом, которое началось еще три года назад.

Девушка также поделилась большим количеством скриншотов переписки с Хаммером. Актер называл россиянку "котенком" и "маленькой шлюшкой", а также восхищался фигурой, отмечая, что ее обнаженные фотографии очень возбуждают его. Кроме того, артист обсуждал с девушкой шибари и присылал ей снимки связанного манекена на фоне бассейна. Фотографии, сделанные рядом с этим бассейном, также появлялись в соцсетях его жены — журналистки Элизабет Чемберс.

При этом неизвестно, удалось ли Хаммеру встретиться с россиянкой. В 2017 году актер посещал Москву и писал, что с ним приехала его жена. Судя по Instagram-аккаунту Dominastya, в этом же году она приезжала в Лос-Анджелес. Тогда артист просил у нее прощения за то, что оставил ее одну, и пояснил, что столкнулся с проблемами в личной жизни, которые "стоили ему почти всего". "Я так хотел тебя трахнуть, но знал, как мне будет плохо потом", — говорится в сообщении Хаммера.

По словам россиянки, актер даже предлагал подписать договор о неразглашении, согласно которому она не могла афишировать их отношения. Однако в общение вмешалась Чемберс, которая проверяла социальные сети мужа. "Жалко, что такие люди, как ты, существуют", — написала она предполагаемой любовнице мужа. В ответ Dominastya решила слить переписку с актером.

11 июля стало известно, что Хаммер разводится с Чемберс после 10 лет брака. Он завил о намерении сохранить хорошие отношения с бывшей супругой.

В 2017 году Хаммер был вынужден удалить свой аккаунт в Twitter после троллинга со стороны журналистов. Они высмеяли то, что актер лайкает посты про БДСМ, пишет, сколько глистов у него было в детстве, признается во влюбленности режиссерам и постит мемы.

33-летний актр известен по участию в фильмах "Социальная сеть", "Агенты А.Н.К.Л.", "Назови меня своим именем" и многих других.