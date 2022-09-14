Русалочка, богиня и старый Голливуд: 10 самых стильных звезд церемонии Emmy

12 сентября в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения наград телевизионной премии Emmy. Традиционно внимание публики и критиков было обращено не только на победителей, но и на наряды гостей.

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Зендея

Героиня звезды сериала "Эйфория" ходит в свитерах оверсайз и грязных кедах, но сама Зендея на церемонии блистала в бальном платье от Valentino и ожерелье Bvlgari - безупречный образ, достойный красавиц "золотого века" Голливуда".

Аманда Сейфрид

В блистающем облегающем наряде от Armani Privé Аманда была неотразима. И, как подметила сама актриса: "Сегодня я русалочка".

Foto: Vida Press

Лили Джеймс

Для звезды сериала "Пэм & Томми" эта церемония Emmy стала первой в карьере. И дебютировала Лили достойно, выбрав корсетное платье Versace со сложной драпировкой и неброские аксессуары. Обозреватели моды назвали ее "бронзовой богиней".

Foto: Vida Press

Риз Уизерспун

Актриса сделала ставку на синий - и не прогадала. Мерцающее платье от Armani цвета ночного неба оттеняет загар Риз, а украшения в тон отлично дополняют образ.

Эль Фаннинг

Классический черный был бы скучен, но детали персикового оттенка превратили платье Фаннинг в наряд, который могла бы носить любая звезда Голливуда 1950-х годов. Актриса отметила, что в эту эпоху платья шили с огромной любовью, которую в свою работу для Эль вложила и дизайнер Шэрон Лонг.

Foto: Vida Press

Чон Хо Ен

Звезда сериала "Игра в кальмара" выбрала платье несложного кроя, что сполна компенсируется многоцветным блеском пайеток и удачно подобранными аксессуарами от Louis Vuitton.

Лиззо

Певица Лиззо знает, как произвести фурор - и не изменила себе и теперь. Пышное, яркое платье сделало ее похожей на диковинную птицу - и главной претенденткой на звание самой стильной звезды вечера.

Foto: Vida Press

Сандра О

И снова пайетки, но на этот раз не на платье. Сандра О выбрала брючный костюм неонового фиолетового цвета. И она точно умеет такое носить.

Кристина Риччи

Мерцающее серебристо-бронзовым блеском платье от Fendi Couture на Риччи сидит идеально. И нельзя не заметить, как наряд и макияж гармонируют с цветом ее глаз.

Александра Даддарио

У звезды новых "Спасателей Малибу" роскошное телосложение, которое она умело подчеркнула полупрозрачным жемчужным платьем от Christian Dior. Слова тут излишни, просто любуйтесь.