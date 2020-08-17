С "травкой" и новым лицом. Мадонна отметила 62-летие на Ямайке

Поп-звезда Мадонна 16 августа отметила 62-й день рождения.

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Артистка, которая довольно откровенна в соцсетях, опубликовала несколько фотографий и видео своего праздничного отдыха на Ямайке, где вместе с ней находится ее дочь и молодой 25-летний любовник Аламалик Уильямс.

На одном из снимков в руках Мадонны, известной своей приверженностью к здоровому образу жизни, можно увидеть блюдо с чем-то напоминающим марихуану, к тому же во рту певицы - "косячок". Однако ее поклонников смутило не это, а то, насколько моложе стало выглядеть ее лицо. "Как будто 26, а не 62", - отметил один из подписчиков в комментариях.





View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 16, 2020 at 5:21pm PDT



