Представитель Татьяны Овсиенко ответил на слухи о пропаже певицы.

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Певица Татьяна Овсиенко на несколько месяцев пропала из соцсетей, чем не на шутку испугала своих поклонников, успевших провести параллель с трагической историей артистки Валентины Легкоступовой. Однако концертный директор Овсиенко вышел на связь с прессой и заверил, что у певицы все хорошо, и она в настоящее время отдыхает в Крыму, пишет "Московский Комсомолец".

Исчезновение Овсиенко пользователи сети сравнили с похожей ситуацией с певицей Валентиной Легкоступовой. Исполнительница хита "Ягода-малина" две недели не выходила на связь с поклонниками и не отвечала на звонки дочери, которая позже обнаружила мать дома с травмами головы. Тогда артистку экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Бывшая участница группы "Мираж" активно вела свой блог и отвечала на комментарии фанатов. На фоне этого пользователи стали волноваться, что с ней могло что-то произойти, и в комментариях стали просить выйти с ними на связь.

"С вами все хорошо, когда новые песни? Они же будут еще?" — говорилось в послании.

Позже на панику общественности отреагировал концертный директор артистки. "С ней все нормально, она просто не ведет социальные сети. Сейчас она отдыхает в Крыму. Через неделю будет на съемках 75-летия Ларисы Рубальской, ее пригласили. И пока все", — цитирует представителя певицы портал Nation News.