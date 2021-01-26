С вернувшейся в Россию Максаковой отказалась общаться мать
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Оперная певица Мария Максакова в интервью изданию "Собеседник" рассказала, что после ее возвращения из Украины в России с ней отказалась общаться мать — актриса Людмила Максакова.

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При этом сама Мария встречи хочет. "Но это желание не носит взаимного характера. А вот доченька моя любимая была рада. Я очень надеюсь, что в этот приезд мы, наконец, с ней пообщаемся побольше", — поделилась она.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

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