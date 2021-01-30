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Красивый белый мужчина со связями
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В последние пару месяцев американский актер Арми Хаммер, уже десять лет пытающийся выбиться в число голливудских звезд первого эшелона, наконец сумел привлечь к себе пристальное внимание — правда, поводом для чуть ли не ежедневных новостей послужили не успехи в кино, а увлечение БДСМ-практиками и наркотиками, развод, измены и даже обвинения в каннибализме.

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О странном поведении артиста заявили сразу несколько бывших возлюбленных: по их словам, Хаммер постоянно прибегал к манипуляциям, заявлял о желании попробовать человеческую кровь и клеймил женщин при помощи ножа. "Лента.ру" рассказывает, как жуткие сексуальные фантазии ставят под удар карьеру Хаммера и почему звезда фильма "Назови меня своим именем" вполне может уйти от неприятных последствий.

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Красивый белый мужчина со связями

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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