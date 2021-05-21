Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Variety.

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По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. "Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома", — вспомнила она.

Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе — она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта "Дом Гуччи".

"Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе", — заявила актриса.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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