Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде
Foto: instagram.com/salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде, сообщает Yahoo News.

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54-летняя артистка вспомнила, что в молодости ей пытались внушить, будто ее карьера завершится после 30 лет. "Мне говорили, что мексиканка никогда не добьется успеха, потому что в те времена было невозможно представить, чтобы мексиканка получила главную роль в Голливуде", — рассказала знаменитость.

Она отметила, что и сама почти поверила в это, но не стала сдаваться. "Я хочу, чтобы другие женщины осознали это, потому что даже в 30 лет вы чувствуете давление, в 40 вы чувствуете давление, но позднее цветение — это прекрасно", — заявила Хайек.

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Lenta.ru

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