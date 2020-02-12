Самая странная девочка 90-х. Кристина Риччи отмечает 40-летие

В 90-е Кристина Риччи исполняла роли самых странных, испорченных и циничных подростков. Сегодня она — счастливая мать, которая занимается своими телепроектами и чувствует себя, наконец, повзрослевшей.

Как Кристина Риччи вышла из образа злого ребенка с кукольным лицом, пишет "Газета.Ru".

Огромные кукольные глаза, острый подбородок, маленький ротик и взгляд, в котором сосредоточены вся ненависть к этому миру и все недоумение по поводу того, что он до сих пор не разрушился к чертям: в 90-е Кристина Риччи была тем, кого готовы видеть взрослые – странным подростком.

Ребенок-актер – первую крупную роль в картине "Русалки" она сыграла в 1990-м, а в 1991 завоевала всемирную славу благодаря своей Уэнсди из "Семейки Аддамс" — за одно десятилетие превратилась в звезду мрачных картин о подростках с трудной судьбой, невыносимым характером и тягой к исследованию собственной сексуальности, навсегда оставшись обладательницей кукольного лица.

Foto: Kadrs no filmas

В "Ледяном шторме" 1997 года ее партнерами по фильму стали не только Сигурни Уивер, но и другие актеры-подростки, которым теперь около 40 – Тобби Магуайр, Кэти Холмс, Элайджа Вуд. В 1998 в в "Страхе и ненависти в Лас-Вегасе" она оказалась незабываема в ансамбле с Джонни Деппом и Бенисио дель Торо. В том же году сложился ее актерский дуэт в инди-ленте "Баффало 66" о девочке, полюбившей своего похитителя. А роль циничной девочки Диди в картине "Противоположность секса" все того же 1998-го принесла Кристине Ричи номинацию на "Золотой глобус".

Foto: Kadrs no filmas

В 1999-м случилась "Сонная лощина" Тима Бертона — новая работа в партнерстве с Джонни Деппом принесла Кристине Риччи еще один виток мировой славы. "Нация прозака", "200 сигарет", "Человек, который плакал" — к началу 2000-х Кристина Риччи стала одной из самых узнаваемых молодых актрис в мире, имя которой заставляло взять в прокате видеокассету c фильмом. В 2003 году она снялась в еще двух получивших международное признание картинах – комедии Вуди Аллена "Кое-что еще" и драме "Монстр" за которую Шарлиз Терон получила "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль".

Но потом она начала взрослеть и перестала подходить на роли циничных подростков — бывшая девочка с круглыми щечками и полным презрения взглядом должна была стать кем-то другими начать делать что-то свое.

Вспоминая о подростковых годах, Кристина Риччи не так давно призналась, что образ странного подростка настолько приклеился к ней, что она была вынуждена ему соответствовать. "В том возрасте я понятия не имела о том, кто я такая, — рассказывала она The Guardian в 2017-м. – Так что это решали другие люди, что было странно". А решали они, например, что у звездного подростка совершенно очевидно есть лишний вес, и когда Кристина Риччи читала подобные отзывы о себе, она страшно злилась.

"Я просто думала, что это отвратительно – печатать такое о человеке, которому 17, 16 или 15, — рассказывала она The Guardian. – Я чувствовала, что меня очень критикуют и анализируют". Постоянно иметь дело с чужим мнением о себе и отвечать на вопросы других людей оказалось самым сложным для звездного подростка конца 90-х.

В 13 лет Кристина Риччи пережила развод родителей – с тех пор она не разговаривает со своим отцом. Она страдала расстройством пищевого поведения – что нельзя было не заметить, видя, как резко Кристина Риччи похудела, перестав быть звездным подростком. Она практически ушла с больших экранов, переключившись на телепроекты. И до сих пор пытается добиться того, чтобы ее воспринимали как взрослого человека, несмотря на кукольное лицо.

Foto: Kadrs no filmas

Выглядеть взрослой Кристине Риччи удается, когда она говорит о своем замужестве и материнстве. В 2013 году она вышла за ассистента оператора Джеймса Хердегена, и в 2014 году родила сына Фрэнки – и тогда действительно почувствовала, что повзрослела. "Поскольку мне повезло родить ребенка, я сейчас понимаю, что я слишком долго оставалась незрелой – призналась Кристина Риччи изданию ET в 2017-м. – Но в определенный момент, где-то в 35, в том, чтобы чувствовать себя незрелым, нет ничего особенного".