Самая вкусная вещь на свете. Ксения Собчак приехала в Ригу и хвалит сырочки Kārums
Foto: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак приехала в Ригу. Как она говорит, в командировку.

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Об этом она сразу же сообщила из Рижского аэропорта. И похвалила местную продукцию, продемонстрировав хорошо всем известную оранжевую упаковку. "Самая вкусная вещь на свете - ванильный сырок Kārums", - сказала Собчак в stories в Instagram. Судя по дате публикации, в Ригу она прибыла 18 апреля. Известно, что в первых числах месяца она уже была здесь на съемках.

Ксения также опубликовала короткое видео из гостиницы с видом на Старую Ригу и американский флаг прямо за окном. "Это провокация, друзья", - пошутила Собчак. Она также похвалила оказанный в гостинице прием, где ее встретили в романтическом стиле - с лепестками роз на кровати.

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