Самая знаменитая плюс-сайз модель родила первенца
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Известная американская модель размера плюс Эшли Грэм впервые стала матерью. Модель родила сына, появления которого вместе с ней ожидали 10 млн ее поклонников в соцсетях. За прошедшие полгода мало кто видел обнаженную беременную женщину столько же раз, сколько подписчики топ-модели — 32-летняя знаменитость демонстрировала все свои растяжки в соцсетях и даже объявила пол будущего ребенка в эфире ток-шоу.

Эшли Грэм поделилась новостью с подписчиками в Instagram вечером 20 января. Молодая мать написала, что ее ребенок от супруга, оператора Джастина Ирвина, появился на свет еще на выходных.

"В 18 часов в субботу наши жизни изменились к лучшему, — написала модель фанатам. — Спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении этого потрясающего времени".

Для Эшли Грэм беременность, особенно ее последние недели, определенно не стала поводом проводить меньше времени в соцсетях и в целом быть менее активной. В Instagram желание манекенщицы почаще демонстрировать свое обнаженное или полуобнаженное тело было заметно особенно отчетливо.

Процент почти голых снимков Грэм, не раз позировавшей для брендов белья и обложек выпусков журнала Sports Illustrated в купальниках, значительно вырос с того момента, как она объявила о беременности в августе. Супружеская пара опубликовала оригинальное видео, в начале которого кажется, что Эшли и Ирвин готовятся сделать совместное фото крупным планом в честь своей девятилетней годовщины со дня свадьбы. В середине процесса камера отъехала назад, и в кадре стал виден заметно увеличившийся живот модели в облегающем платье длины мини.

За это время знаменитость не раз выкладывала на всеобщее обозрение фотографии различных частей своего тела без фотошопа. Судя по восторженным комментариям других звезд и волны публикаций фото без стыда за несовершенства кожи вроде растяжек, топ-модель запустила настоящий тренд. Ее пропаганда любви к себе в любом теле не осталась незамеченной, и уже в сентябре Эшли Грэм участвовала в показе коллекции марки Tommy Hilfiger, созданной совместно с актрисой Зендаей.

Количество рекламных предложений и упоминаний слов "мама" в постах звезды только росло, как и число лайков и просмотров видео. Под постами Грэм периодически появлялись осуждающие высказывания, однако они были направлены не на бодипозитивное движение.

Хейтеры в различных вариациях писали, что девушке, как борцу за права женщин, стоит перестать вести себя так, "словно она первая женщина на земле, оказавшаяся в положении". Но это предложение было быстро отражено теми, кто отстаивает право беременной демонстрировать нескрываемую радость от будущего материнства, и Эшли продолжила демонстрировать свой живот.

Она решила доказать тем, кто еще не был в этом убежден, что женщина может быть секс-символом в любом состоянии, когда пришла на вечеринку в честь Хэллоуина в образе Джессики Рэббит. Мультипликационный персонаж серии произведений о Кролике Роджере, написанных в жанре нуар, в исполнении беременной модели произвел на Голливуд большое впечатление. Некоторые высказали мнение, что выбранное ей алое платье из латекса нельзя назвать самой подходящей одеждой, но с подобными взглядами Эшли привыкла не считаться.

В ноябре 2019-го будущая мать в очередной раз доказала, что она умеет создавать инфоповоды, когда обнародовала пол ребенка в эфире ток-шоу Эллен Дедженерес на радость аудитории в зале. Блогер даже отметила 10 млн подписчиков в Instagram, написав цифры маркером на животе.

2019 год завершился не менее ярко в первую очередь для карьеры модели. Глубоко беременная Грэм появилась на обложке американского Vogue, которую сняла культовый фотограф Энни Лейбовиц. Главная роль и фотосессия в самом влиятельном журнале в мировом глянце стала первой для топ-модели, которая куда больше прославилась своими талантами активистки и ведущей, чем модельными работами.

Грэм не стала первой беременной женщиной на главной странице "модной Библии", но снимок в золотом плиссированном платье с выносом "Эшли Грэм: модель, изменившая индустрию" ознаменовал невероятно быстрый взлет ее популярности не только среди ее подписчиков, нуждающихся в мотивации и поддержке.

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