Американская певица Бритни Спирс обвинила свою мать Линн Спирс в том, что в течение 13 лет была под опекой отца Джейми Спирса. Артистка высказалась об этом в Instagram, однако позже публикация была удалена, пишет Daily Mail.

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По словам поп-звезды, ее отец был "недостаточно умен", чтобы самому придумать план с опекой. "Самое опасное животное в мире — это тихая улыбающаяся женщина. Отец стал моим опекуном 13 лет назад. Но чего люди не знают, так это того, что идею ему подала она. Никто не вернет мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь", — заявила 39-летняя исполнительница.

"Ты прекрасно знаешь, что натворила", — обратилась к матери певица. Кроме того, в опеке она обвинила и ее бывшего менеджера Лу Тейлора.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца знаменитости, от опеки над ней. Судья также постановил назначить женщине временного попечителя.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. На протяжении этого времени денежные средства, заработанные певицей, были под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до творчества, а также личных встреч. Позже он был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.