Супруга рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко) Оксана Самойлова намерена добиваться алиментов на содержание детей в размере 50% от всех его доходов. Первая встреча в суде состоится 15 июня.

"Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%, — цитирует сотрудников учреждения издание StarHit. - Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже".

Стоит отметить, что Самойлова и Устименко в настоящее время продолжают жить в одном загородном доме со своими четырьмя детьми, самый младший из которых родился в феврале этого года. Музыкант на своей странице в Instagram продолжает выкладывать совместные фотографии с женой, сопровождая их многозначительными подписями в духе: "Только вперед", "Моя сила", "Мама — королева. Люблю больше жизни".

В начале мая рэпер выложил аналогичный снимок со словами о том, что "никуда не отпустит" свою супругу. В комментариях к публикации появилась сама Самойлова и ответила на самонадеянное высказывание мужа: "Сорян, Вась". Ту же фразу он написал у себя в аккаунте в день, когда Оксана публично заявила о намерении развестись.

Наблюдая за поведением пары в соцсетях, поклонники пары не могут поверить, что эти, казавшиеся когда-то идеальными, отношения просто закончатся "разводом и алиментами". Некоторые комментаторы выразили уверенность в том, что развод — это лишь "точка в изменах и безумных выходках Джигана, за которой последует перезапуск отношений с конфетно-букетным периодом и свадьбой".

Что касается 34-летнего рэпера, похоже, что он действительно пытается наладить жизнь после скандала, развернувшегося на глазах всей страны. По словам Джигана, он прошел курс реабилитации для наркозависимых, после чего отказался даже от курения сигарет.

На прошлой неделе впервые за много лет состоялась встреча Устименко с Тимати. Отношения музыкантов долгое время были напряженными. Джиган был тронут тем, что, несмотря на конфликт, коллега поддержал его в сложный период.

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить, — говорил рэпер в прямом эфире с главой лейбла Black Star. — Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна. Родные тоже переживали. Жена меня спасла".

Джиган выразил убеждение, что только благодаря своему крепкому здоровью не оказался в психиатрической лечебнице или "на том свете".

"Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать. После этого люди не возвращаются", — пояснил он.

Рэпер также выразил благодарность Тимати за желание помочь. "Никогда не забуду, что ты протянул мне руку помощи. Старый друг лучше новых двух", — сказал он.

Напомним, что Джиган был первым из артистов, покинувших лейбл Black Star. В начале его уход выглядел мирно, однако вскоре основатель лейбла разразился критикой в адрес бывшего подопечного, назвав его "среднестатистическим лохом, который имитирует обеспеченную жизнь".

Однако, узнав о плачевной ситуации, в которой оказался Джиган, продюсер решил забыть про старые разногласия. "Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на нее рассчитывать. Напиши номер", — написал Тимати в комментариях к одной из публикаций Джигана.