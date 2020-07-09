Супруга российского рэп-исполнителя Джигана (Денис Устименко), модель Оксана Самойлова назвала причины, по которым передумала разводиться. При этом она подчеркнула, что не простила супруга.

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Самойлова объяснила, что не развелась с рэпером Джиганом из-за детей. По ее словам, ее дочь Ариела глубоко переживала ситуацию в семье, перестала спать ночами и страдала от панических атак. "Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись. Это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? — написала Самойлова в Instagram. — Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение. Я была к нему готова. Но на других весах четверо детей, которые бы пострадали".

Самойлова подчеркнула, что не простила Джигана. Она заметила, что не собирается всю жизнь терпеть мужа ради детей, но своим решением она захотела дать им "маленький шанс на маму и папу". "Простила ли я? Нет. Все так же, как было? Нет. Правильно я поступила? Не знаю, это покажет время. Но, думаю, мой пример, скорее, плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас, грустно, но правда", — заключила Самойлова.

15 июня звездная пара не явилась в суд для расторжения брака. По словам сотрудников учреждения, к ним поступил отказ от поданных Самойловой исковых требований. Еще в середине мая блогерша была намерена отсудить при разводе у рэпера 50% его доходов. Однако уже тогда поклонники пары не верили в то, что супруги действительно расстанутся. Одна из причин — Самойлова и Устименко все это время продолжали жить в одном загородном доме со своими четырьмя детьми, самый младший из которых — Давид — появился на свет в феврале этого года. Тем временем Джиган в своем блоге не переставал делиться совместными фотографиями с женой, сопровождая их фразами: "Только вперед", "Моя сила", "Мама — королева. Люблю больше жизни".

Ранее 34-летний Джиган рассказал, что прошел курс реабилитации для наркозависимых, после чего отказался даже от курения сигарет.

"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить, — говорил Джиган в прямом эфире с Тимати. — Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна. Родные тоже переживали. Жена меня спасла".

По словам рэпера, только благодаря своему крепкому здоровью он не оказался в психиатрической лечебнице или "на том свете". "Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать. После этого люди не возвращаются", — пояснил Джиган.

Тогда Самойлова прервала молчание, сообщив, что намерена развестись с рэпером. По ее словам, на протяжении десяти лет их совместная жизнь была обманом. "Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, — поделилась Самойлова. — Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Я верила, потому что не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная и не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете?".