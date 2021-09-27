"Самые бесполезные люди на свете". Меган Маркл и принца Гарри снова обвинили в лицемерии

Меган Маркл и принц Гарри приехали в Нью-Йорк, где всего за день провели встречи с тремя высокопоставленными чиновниками. Журналисты расценили поездку герцогов Сассекских как попытку вновь вернуться к королевским турне, от которых они сами же и отказались. Желание пользоваться былыми благами вызвало удивление интернет-общественности и журналистов.

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения дочери Лилибет в июне 2021 года. Супруги прилетели в Нью-Йорк, чтобы провести несколько официальных встреч. Первая из них состоялась 23 сентября на смотровой площадке Всемирного торгового центра. Вместе с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул они почтили память жертв терактов 11 сентября. Позже в тот же день Меган и Гарри встретились с послом от США в ООН Линдой Томас-Гринфилд и посетили штаб-квартиру ВОЗ от лица своего фонда Archewell Foundation.

Журналисты и пользователи соцсетей пришли в недоумение от почестей, которые были оказаны Меган и Гарри. Они уверены, что герцоги вновь возомнили себя членами королевской семьи, на этот раз "американской", и продолжают выполнять обязанности, к которым привыкли в Великобритании — посещать официальные встречи и торжественные ужины, покровительствовать благотворительным организациям и участвовать в фотосессиях.

Колумнист издания New York Post Кайл Смит назвал бывших старших членов королевской семьи "туристами". "Почему губернатор и мэр Нью-Йорка встречаются во Всемирном торговом центре с двумя мегзитерами (Two Megxiteers – англ.), — недоумевает редактор. — Я предлагаю относиться к ним, как и к любым другим туристам". Он также отметил, что Гарри все больше подражает своей жене "Малефисенте Маркл". В качестве иллюстрации этого утверждения он вспомнил недавнюю обложку Time с герцогами, на которой они были одного роста, хотя в жизни принц почти на голову выше своей супруги.

Журналисты New Zealand Herald также отметили, что Маркл надела те же сережки Cartier, которые были на ней в день свадьбы и на крестинах Арчи. Они увидели в этом знак того, что выход можно считать королевским, как раньше. "Баррикады для публики? Есть. Ручка для прессы? Есть. Охранники в штатском и в форме, более 100 нью-йоркских полицейских, некоторые из которых были вооружены автоматами M4? Есть. Четко определенная благотворительная программа? Хм… И именно в этом месте самодельный королевский "тур" Гарри и Меган резко отклоняется от типичных планов дворца", — пишут журналисты новозеландской газеты.

Им вторят пользователи соцсетей: