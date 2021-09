"Самые бесполезные люди на свете". Меган Маркл и принца Гарри снова обвинили в лицемерии

Для встречи с американскими политиками, по информации портала Meghan's Mirror, Меган выбрала черное пальто Emporio Armani, остроносые туфли на каблуках ее любимого бренда Aquazzura Purist, а также прямые черные брюки и такого же цвета водолазку. Кстати, черный цвет считается отличительной чертой стиля жителей Манхэттена. Образ принца Гарри, как обычно, был составлен по классическим канонам — костюм с галстуком.

Перед визитом к Линде Томас-Гринфилд Меган сменила брюки на юбку-карандаш, а пальто итальянского дома — на схожий вариант Max Mara верблюжьего цвета. Дополнила образ герцогиня красным браслетом, ранее принадлежавшим принцессе Диане.

"Замечательная встреча с принцем Гарри и Меган, герцогом и герцогиней Сассекскими, — написала Томас-Гринфилд в Twitter. — Обсудили важные вопросы касательно COVID-19, расовой справедливости и повышения осведомленности о психическом здоровье".

Wonderful meeting with Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex. Important discussion of COVID, racial justice, and raising mental health awareness.

