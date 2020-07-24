Самый красивый мужчина в мире собрался жениться

Британский актер Роберт Паттинсон, которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, собрался жениться на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус, сообщает The Blast.

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Звезда "Дивергента" появилась на публике с золотым кольцом на руке. Слухи о ее помолвке с артистом появились еще в декабре 2019 года — тогда Уотерхаус тоже сфотографировали с кольцом на пальце, однако пара никак не стала комментировать возможную свадьбу.

28-летняя Уотерхаус известна по фильмам "Дивергент, глава 2: Инсургент", "С любовью, Рози", "Покемон. Детектив Пикачу", "Гордость и предубеждение и зомби", "Клуб миллиардеров", "Дождливый день в Нью-Йорке". Паттинсон снимался в лентах "Сумерки", "Маяк", "Помни меня" и "Хорошее время". Кроме того, он исполнит главную роль в новой картине про Бэтмена.

О том, что он утвержден на роль Бэтмена в трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом ("Толкин", "Люди Икс"). Однако режиссер будущей картины Мэтт Ривз настоял на том, чтобы отдать роль звезде саги "Сумерки".