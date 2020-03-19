Самый крепкий орешек. Брюсу Уиллису - 65

19 марта один из самых популярных актеров Голливуда отмечает 65-летие.

Трудно поверить, что человек, о котором говорят "но тут пришел Брюс Уиллис и всех спас", когда-то в школьные годы стеснялся своего заикания и, чтобы побороть недостаток, записался в школьный театральный кружок. Как ни странно, но на сцене заикание пропадало, а с годами Уиллис победил его полностью. И понял, что хочет быть актером.

Правда, вначале ему не очень везло с ролями, поэтому пришлось работать барменом и перебиваться эпизодическими ролями и съемкой в рекламе. Пока в 1985-м его не взяли на главную роль в комедийном сериале "Детективное агентство "Лунный свет", где Брюс сыграл невероятно обаятельного детектива, сразу очаровавшего зрителей.

Он мог бы стать заложником амплуа комика, но попал на кастинг "Крепкого орешка", зарекомендовав себя в жанре боевика. Правда, фирменное обаяние и колкие шуточки оставил при себе и тогда, и потом, когда прочно вошел в амплуа спасителя человечества. Позднее выяснилось, что ему по плечу и драматические роли - было довольно необычно видеть Уиллиса в роли детского психиатра в "Шестом чувстве".

В последние годы он продолжает активно сниматься (в прошлом году вышли 6 фильмов с его участием), оставаясь одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Не менее продуктивен Брюс и в личной жизни. У него 5 дочерей - три взрослых от первого брака с актрисой Деми Мур и еще две родились в браке с моделью Эммой Хемминг. Актер часто говорит, что не ощущает возраста и хочет сохранить это чувство подольше: "В душе-то я еще молодой, лет на двадцать пять. Но пить бросил. Когда у тебя свои дети, нехорошо напиваться. Я хочу прожить подольше ради своих детей. Хочу еще с их детьми побегать".