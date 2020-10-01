Сапоги и обнаженка: странные призывы звезд голосовать на выборах раздражают американцев

Знаменитости в США на фоне предстоящих президентских выборов проявляют небывалую политическую активность в соцсетях, чтобы привлечь молодежь воспользоваться своим избирательным правом.

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В преддверии Национального дня регистрации избирателей знаменитости шли на самые крайние меры, включавшие раздачу подарков и наград тем, кто проголосует, использование предметов одежды с надписью "Vote!" ("Голосуй!") и даже собственные обнаженные фотографии.

На прошлой неделе модель Хейли Бибер, более всего известная как жена певца Джастина Бибера, выложила в Instagram свою фотографию в защитной маске с принтом в виде слов "vote". "Эти выборы для меня — самые важные в жизни, — написала 23-летняя девушка. — И я надеюсь, вы чувствуете то же самое. Так что, пожалуйста, зарегистрируйтесь или проверьте свою регистрацию и постройте планы проголосовать!" В посте предлагалось отправиться по ссылке на страницу регистрации.

Маски с надписью "Vote", в которой сфотографировалась Хейли Бибер, можно найти в США в свободной продаже — они стоят $18 и производятся фирмой MASKC. И это не единственный бренд, монетизировавший стремление звезд проявить политическую активность, надев какой-нибудь предмет одежды — другие знаменитости также решили, что, надев обувь, футболку или маску с призывом голосовать, они окажут влияние на общественное мнение.

Некоторые из подобных предметов одежды могут обойтись совсем не дорого. Например, актрису Кейти Холмс заметили недавно на прогулке в футболке бренда масс-маркета Old Navy с надписью на груди "Vote Now". А вот супермодель, ставшая родственницей Дональда Трампа — жена младшего брата его зятя Карли Клосс, — потратила на призыв к голосованию существенную сумму. На прошлой неделе она сфотографировалась для Instagram в сапогах Stuart Weitzman стоимостью $700 с надписью "vote". "Это сапоги были созданы для голосования", — говорилось в подписи к снимку.

View this post on Instagram These boots were made for voting A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Sep 22, 2020 at 6:59pm PDT

Усилия звезд, призывающих голосовать, однако, не обязательно привели к желаемому результату.

Пока не подсчитано, скольких новых избирателей мобилизовали кампании по их привлечению, в которых участвовали звезды вроде Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Однако реакция СМИ и соцсетей на призывы голосовать в некоторых случаях оказалась резко негативной.

Так, например, в комментариях к посту Карли Клосс о сапогах, созданных для голосования, раздраженные пользователи потребовали объяснить, почему она не рассказывает, что прекрасно провела выходные с Джаредом Кушнером, старшим братом мужа Карли Клосс Джошуа, и Иванкой Трамп. "Честно, кого вы пытаетесь обмануть, — писали супермодели пользователи Instagram. — Вас открыто сфотографировали на этих выходных с Иванкой и семьей Кушнеров — нельзя усидеть на двух стульях". Многочисленные комментаторы также начали шутить о том, что Карли Клосс призывает голосовать за Дональда Трампа, хотя ранее она говорила, что примет участие в кампании Джо Байдена.

Отдельным пунктом идет раздражение американцев по поводу интимных фотографий и пикантных шуток, которые звезды используют, чтобы призвать к голосованию. Журналист издания Daily Beast Кевин Фэллон, например, написал разгромную колонку, в которой объяснил, что видит в обнаженных фотографиях знаменитостей, сопровождаемых просьбой зарегистрироваться в качестве избирателя, неуместную попытку привлечь внимание, хотя у звезд оно и так есть, на то они и звезды.

Популярность фразе "теперь, когда я привлек ваше внимание" создал актер Крис Эванс, недавно опубликовавший случайно фотографию своего пениса, удаливший ее и после этого написавший пост с призывом голосовать.

После него этим приемом начали пользоваться и другие известные личности. Например, актер Стерлинг К. Браун опубликовал снимок своего безупречного торса и написал: "Нравится то, что вы видите? Есть еще многое из этой серии…" Ссылка в посте вела при этом на сайт голосования.

Like what you see?😏 There’s more where this came from...👀: https://t.co/hxpZ4NM4g9 pic.twitter.com/v2NktElkJB — Sterling K Brown (@SterlingKBrown) September 22, 2020

А диджей Дипло пошел еще дальше — он выложил свое обнаженное фото — вид сзади — и подписал: "Не забудьте проголосовать".

Подобные действия выглядят слишком легкомысленными в глазах тех, кто тоже считает важным участие в голосовании в США в этом году. "Нам нужно относиться к этому серьезно и использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении. И в первых строчках моего списка не было задницы Дипло. Но имеем то, что имеем", — резюмирует Кевин Фэллон.