Сара Джессика Паркер расхвалила в соцсетях латвийские чипсы

Звезда культового сериала "Секс и большой город" Сара Джессика Паркер с восторгом отзывается от произведенных в Латвии чипсов Long Chips компании Pērnes. И это не реклама, а искреннее восхищение.

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В Латвии чипсы в виде тонких пластинок прямоугольной формы известны уже более трех десятков лет. Теперь их, благодаря голливудской звезде, знают и за океаном.

Сама Паркер давно оценила их по достоинству, однако купить в Нью-Йорке латвийский продукт - задача не из простых, но актрисе все же удалось найти магазинчик на Манхэттене, где продавались Long Chips. И она купила их все.

"Я не шучу. Смотрите мои stories! Длинные чипсы! Несу их своей команде, а еще шесть упаковок не поместились на фото", - написала Сара Джессика Паркер в Instagram.

Директор по экспорту компании Pērnes Кристап Радзиньш в разговоре с Delfi сообщил, что после публикации Паркер ощутимо возрос интерес именно к Long Chips. "Мы получили письма от небольших торговых сетей и интернет-магазинов, которые хотели бы купить латвийскую продукцию. К сожалению, они не так велики, чтобы вкладывать тысячи в приобретение контейнера, - рассказал он. - Но надеемся, что уже в ближайшее время начнем сотрудничать с компанией, которая занимается импортом и распространением товаров из ЕС".

Радзиньш добавил, что до настоящего времени в США был отправлен всего один контейнер с чипсами. Из-за пандемии импортеры боятся приобретать товар, в реализации которого не уверены. Ведутся переговоры с двумя предприятиями, но цены на морские грузоперевозки сейчас в три-четыре раза выше, чем обычно.