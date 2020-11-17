Саша Белый не в счет. Безруков рассказал, почему у него нет отрицательных персонажей
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Российский актер театра и кино Сергей Безруков раскрыл причину отсутствия негативных ролей в своей фильмографии.

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По словам актера, он не хотел бы примерять на себя образы "абсолютного зла". Безруков рассказал, что из-за этого никогда не сыграет в кино или сериале насильника и маньяка.

"Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло — насильников, маньяков", — отметил артист. Также Безруков заявил, что не хотел бы появляться в слишком откровенных постельных сценах. "Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети", — уточнил актер в интервью для YouTube-шоу "Честно говоря с Паулиной".

Артист признался в своих переживаниях по поводу сериала "Бригада". Он предположил, что через 15 лет его дети посмотрят на Сашу Белого (главный герой сериала) и "им будет непривычно видеть отца в таком амплуа". В то же время образ Саши Белого — предмет гордости актера. Безруков заявил, что авторам "Бригады" удалось "вписать в проект целую эпоху".

Артист отметил, что отрицательно относится к продолжению сериала. Отвечая на вопрос о съемках в подобном проекте, Безруков заявил, что это "пройденный этап", потому что "Сашу Белого невозможно перенести в современность, не изменив его характер".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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