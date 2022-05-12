Филипп Киркоров
Foto: Филипп Киркоров

В этом году Россия все же оказалась на конкурсе "Евровидения" в лице Филиппа Киркорова. Юбиляр и в этот раз не изменил своей многолетней традиции ездить на "Евровидение" — и получил массу возмущенных комментариев по этому поводу, пишет Delfi.ee

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Напомним, в 1995 году Филипп Киркоров принял участие в конкурсе, но без особого успеха — получил только 17-е место. Однако сама тусовка ему понравилась и он старался посещать "Евровидение" как можно чаще. Как правило, для этого он продюсировал исполнителей. Через его руки прошли, например, украинцы Александр Пономарёв и Ани Лорак, белорус Дмитрий Колдун, молдаване DoReDos и Наталья Гордиенко, россиянки сестры Толмачевы. Также он поставил номер Диме Билану (в его первой попытке — с появлением балерины из рояля) и в соавторстве с Димитрисом Контопулосом написал обе песни для Сергея Лазарева.

На этот раз Филипп приехал на конкурс, по его словам, "по специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением" — как абсолютно независимый гость".

Однако не все прониклись мотивами российского поп-короля. "Зачем вам это? Я думала, вы гурман, а вы всеядный", "Смысл ехать туда, откуда послали?", "Свой среди чужих, туда тебе и дорога", "Без России что там делать?", "Ни совести, ни чести. Может, уже свалите туда?", "Сатана на бесовском балу! Анафема!", "В Европе он готов полы лизать" — эти и подобные им комментарии оставили его возмущенные подписчики.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
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