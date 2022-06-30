"Сегодня послал их". Киркоров прекратил сотрудничество с D&G
Foto: Vida Press

Филипп Киркоров заявил, что прекращает сотрудничать с покинувшей Россию итальянской фирмой Dolce & Gabbana. Певец, по его словам, много лет тратил огромные деньги на одежду от дизайнеров, но больше делать этого не намерен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!" — гордо заявил певец журналистам.

Долгое время Киркоров был фанатом Dolce & Gabbana. Певец регулярно посещал их показы в Италии и получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана. Некоторые его наряды от знаменитого дома стоили десятки тысяч евро. Но теперь Киркоров собирается тратиться только на российских модельеров, например, на Игоря Гуляева, который одевает Аллу Пугачеву и придумал многие наряды ее бывшему мужу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике