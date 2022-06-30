"Сегодня послал их". Киркоров прекратил сотрудничество с D&G

Филипп Киркоров заявил, что прекращает сотрудничать с покинувшей Россию итальянской фирмой Dolce & Gabbana. Певец, по его словам, много лет тратил огромные деньги на одежду от дизайнеров, но больше делать этого не намерен.

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"Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!" — гордо заявил певец журналистам.

Долгое время Киркоров был фанатом Dolce & Gabbana. Певец регулярно посещал их показы в Италии и получал поздравления с днем рождения лично от Доменико Дольче и Стефано Габбана. Некоторые его наряды от знаменитого дома стоили десятки тысяч евро. Но теперь Киркоров собирается тратиться только на российских модельеров, например, на Игоря Гуляева, который одевает Аллу Пугачеву и придумал многие наряды ее бывшему мужу.