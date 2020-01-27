Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Foto: Vida Press

Американская исполнительница Селена Гомес обвинила своего бывшего возлюбленного, канадского поп-певца Джастина Бибера, в эмоциональном насилии.

"Я чувствую, что была жертвой насилия", — заявила Гомес в интервью NPR. Когда у нее уточнили, имеет ли она в виду эмоциональное насилие со стороны Джастина Бибера, артистка ответила положительно.

"Учитывая, что я не хочу провести остаток жизни, обсуждая это, хочу заявить: я горжусь тем, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо, и я нашла способ просто идти дальше", — объяснила певица.

В октябре 2019 года Гомес выпустила клип на песню Lose You To Love Me, в которой намекнула на прежние романтические отношения с исполнителем Джастином Бибером. Она отметила, что ей "необходимо было показать свои эмоции". После выхода видео супруга артиста Хейли Бибер опубликовала в соцсетях скриншот своего аудиоплеера с песней I'll Kill You ("Я убью тебя") артистки Саммер Уолкер. Ее поступок связали с выходом клипа Гомес, пост вскоре был удален.

Source

Lenta.ru

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