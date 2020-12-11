Семейство Кардашьян вернется на телевидение
Foto: Vida Press

Семейство Кардашьян вернется на телевидение, несмотря на заявление о финале реалити-шоу, сделавшем знаменитыми его членов, сообщает Reuters.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Стриминговый сервис Hulu в четверг, 10 декабря, объявил о подписании соглашения с Ким, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. По условиям сделки, женщины будут создавать новый контент, который будет транслироваться в Соединенных Штатах и ​​во многих других странах.

При этом сервис не уточнил, появятся ли представительницы звездного семейства на экранах и не привел подробностей о программах, которые будут созданы в рамках сотрудничества с ними. Новый контент будет выпущен в конце 2021 года.

В сентябре Ким Кардашьян сообщила о закрытии реалити-шоу о жизни ее семьи Keeping Up with the Kardashians после 14 лет в эфире. Финальный сезон выйдет в начале 2021 года. Премьера проекта в США состоялась в октябре 2007 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Кендалл Дженнер Ким Кардашьян
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус