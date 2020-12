Семейство Кардашьян вернется на телевидение, несмотря на заявление о финале реалити-шоу, сделавшем знаменитыми его членов, сообщает Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стриминговый сервис Hulu в четверг, 10 декабря, объявил о подписании соглашения с Ким, Хлоей и Кортни Кардашьян, их матерью Крис Дженнер и сводными сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. По условиям сделки, женщины будут создавать новый контент, который будет транслироваться в Соединенных Штатах и ​​во многих других странах.

При этом сервис не уточнил, появятся ли представительницы звездного семейства на экранах и не привел подробностей о программах, которые будут созданы в рамках сотрудничества с ними. Новый контент будет выпущен в конце 2021 года.

В сентябре Ким Кардашьян сообщила о закрытии реалити-шоу о жизни ее семьи Keeping Up with the Kardashians после 14 лет в эфире. Финальный сезон выйдет в начале 2021 года. Премьера проекта в США состоялась в октябре 2007 года.