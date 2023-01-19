Семья Элвиса продолжит владеть поместьем Грейсленд после смерти дочери певца Лизы Мари Пресли

Семья Элвиса Пресли объявила, что знаменитый особняк Грейсленд в Мемфисе останется во владении трех внучек певца. После смерти Элвиса поместье принадлежало его единственной дочери и наследнице Лизе Мари, однако на прошлой неделе она скончалась в результате сердечного приступа.

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По словам представителя семьи Элвиса, три дочери Лизы Мари Пресли - Райли, Харпер и Финли - унаследуют поместье в штате Теннесси.

54-летняя дочь Элвиса будет похоронена в Грейсленде рядом с ее отцом и сыном. "Место последнего упокоения Лизы Мари будет в Грейсленде, рядом с ее любимым сыном Беном", - сказал представитель одной из ее дочерей. Сын Лизы Мари Пресли, Бенджамин Кеог, покончил с собой в августе 2020 года, ему было 27 лет.

За несколько дней до смерти Лиза Мари посетила Грейсленд, чтобы отпраздновать 88-летие своего отца, которое отмечалось 8 января.

Foto: Mavrix/Scanpix/LETA

После известия о ее смерти поклонники стали приносить цветы и зажигать свечи у ворот особняка.

Элвис приобрел Грейсленд в конце 1950-х, когда его пластинки начали расходиться огромными тиражами. Площадь особняка составляет 1626 квадратных метров, к нему также прилегает обширная территория размером 5,6 гектаров. Певец жил там до своей смерти в 1977 году - и там же похоронен.

В 1982-м поместье было открыто для публики в качестве музея, а 2006-м его объявили Национальным историческим памятником США.

По данным веб-сайта поместья, его ежегодно посещают более 600 тыс. человек, таким образом Грейсленд является самым посещаемым зданием в США после Белого дома.

Представитель руководства Грейсленда пока не ответил на просьбу журналистов подтвердить, останется ли поместье открытым для публики.