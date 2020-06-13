Семья погибшего в аварии с Ефремовым не приняла извинения от актера

Члены семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, отказались принимать извинения от артиста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

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Адвокат связался с братом погибшего и супругой Захарова после выхода ролика Ефремова. По его словам, семья Захарова посмотрела видео, однако эти извинения сочла запоздалыми.

"Извинения семьей де-факто не приняты", — добавил Добровинский.

Он отметил, что члены семьи будут добиваться справедливости через суд и деньги от актера не примут. Если же Ефремов хочет внести вклад в работу с пьянством за рулем, то это его личная инициатива.