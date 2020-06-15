Семья погибшего в ДТП с Ефремовым водителя высказалась о наказании для артиста

Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова в беседе с изданием "Подъем" сообщил, что потерпевшая сторона согласится с прокурором относительно наказания для артиста.

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Александр Добровинский отметил, что задавал вопрос о наказании семье погибшего. "Мы пришли к выводу, что справедливым будет тот срок, который назовет прокурор. Только что на встрече мы решили, что согласимся с требованием прокурора", — сказал он.

По словам юриста, представители актера не связывались с семьей, однако им позвонил Сергей Гармаш и попросил о встрече. "Никаких проблем, встреча может быть. Будем слушать абсолютно всех. Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", — подчеркнул адвокат.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.