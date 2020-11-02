Šons Konerijs, Sean Connery
Foto: EPA/LETA

Семья Шона Коннери раскрыла подробности смерти актера, известного по роли агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

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По словам его сына Джейсона, артист "ушел тихо во сне". В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

Биограф Шона Коннери Нэнси Зельцер сообщила, что прощальная церемония пройдет для узкого круга лиц, а после окончания эпидемии коронавируса будут проведены памятные мероприятия.

О смерти Коннери стало известно ранее 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.

Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах. Именно там снимался четвертый фильм о суперагенте с лицензией на убийство "Шаровая молния", вышедший на экраны в 1965 году.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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