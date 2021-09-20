Сережа не справился? Наташа Королева рассказала о своей внебрачной дочери

Российская певица Наташа Королева заявила, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Об этом она сообщила в шоу "Секрет на миллион".

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"У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось", — сказала она.

По словам Королевой, ее друг из Киева переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии, сейчас его дочери уже два года.

Муж певицы заявил, что не знал об этом, но относится к данной информации с радостью. "Но ты же не была беременна", — обратился Глушко к супруге в эфире программы. И прокричал: "Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше". Он также заявил, что рад за исполнительницу, и назвал ее "молодцом". Сын пары Архип новость о сестре принял спокойно.

Мать Королевой Людмила Порывай, которая также участвовала в передаче, на известие отреагировала очень эмоционально. Первой реакцией Порывай стало удивление, она начала расспрашивать дочь и отметила, что такой сюрприз вполне в духе Королевой. Пока Наталья рассказывала ей подробности, та растерялась и спросила: "Сережа не справился?"

Когда ей показали видео с ребенком, Людмила усомнилась в том, что ей показывают не робота, а затем потребовала валокордин. "Такого фейерверка я не ожидала", — сказала она. По ее словам, Наталье следовало сообщить ей о своих планах заранее.

По некоторым данным, Королева получила за яйцеклетку 50 биткоинов, стоимость которых оценивается сейчас в 2,05 млн евро.