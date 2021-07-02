instagram.com/s_bezrukov
Foto: instagram.com/s_bezrukov

Lenta.ru сообщает, что народный артист России, актер Сергей Безруков в пятый раз станет отцом. Он подтвердил пополнение в семье в своем Instagram.

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47-летний артист поделился фотографией с отдыха в Сочи. На ней звезда российского экрана обнимает свою супругу Анну Матисон, у которой отчетливо виден округлившийся живот. «Привет из Сочи! Сегодня День режиссера, и мы снимаем кино», — подписал снимок Безруков.

Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины «Млечный путь». У четы уже есть сын Степан и дочь Мария. Безруков также является отцом двоих детей — Ивана и Александры, они родились в период предыдущих отношений с Кристиной Смирновой. На момент знакомства с Анной Матисон Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой, с которой он состоял в браке с 2000 года. Звездная пара переживала кризис, который закончился разводом.


В феврале Безруков рассказал, что начал заниматься домашним хозяйством во время пандемии. Артист также заявил, что «советского человека не запугать пандемией — ведь он прошел через 1990-е годы».

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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