Сергей Лозница в Каннах выступил против бойкота русской культуры

На Каннском кинофестивале состоялось вручение наград France Culture, одну из которых присудили украинскому режиссеру Сергею Лознице. Получая награду за вклад в киноискусство, он выступил с речью, где откровенно высказался о возникших после нападения РФ на Украину требованиях бойкотировать русскую культуру.

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По мнению режиссера, эти требования не только противоречат европейским ценностям, но просто лишены логики и смысла. Ранее сам режиссер уже стал объектом нападок со стороны некоторых украинских общественных деятелей: 19 марта его исключили из национальной киноакадемии из-за призывов не бойкотировать российское кино, а также из-за участия в Фестивале российского кино в Нанте. Полный текст обращения Лозницы обнародовало Радио Свобода.

"Для всех нас культура — дело жизни, и сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны — те, кто требует запретить российский кинематограф, да и вообще полностью "отменить" русскую культуру. С другой — те, кто против тотального бойкота культуры.

Сразу же после начала российской агрессии в Украине я выступил против тотального запрета русского кино и против бойкота русской культуры. Некоторые мои соотечественники ответили на это требованием бойкотировать и мои фильмы — в частности, фильмы о нынешней и прошлой войнах "Донбасс", "Майдан", "Бабий Яр. Контекст".

Поразительно, что несколько лет назад те же фильмы, "Донбасс" и "Майдан", уже были запрещены. Это произошло в тоталитарной России, по приказу ФСБ. Сегодня украинские "активисты" требуют отменять показы этих фильмов в демократическом Европейском союзе. Приходится с прискорбием констатировать, что в некоторых вопросах их позиция совпадает с позицией российской ФСБ", — сказал режиссер.

"События этих трех военных месяцев, и та агрессия, которой подверглись и подвергаются не только отдельные культурные институции: музеи, театры, кинотеатры, галереи, но и сами авторы – режиссеры, актеры, дирижеры, художники, музыканты, – требуют рефлексии и серьезного разговора. Нам надо понять: что происходит? И кому это нужно?

Язык – одна из важнейших и основополагающих категорий культуры. В языке и при помощи языка формируется и выражается миропонимание человека. Требование запрета культуры равносильно требованию запрета языка. Требование столь же безнравственное, сколь и безумное", — заявил режиссер.

"Требование бойкота русскоязычной культуры, которая является также и достижением, и богатством Украины, архаично и деструктивно по своей природе. Более того, оно в корне противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения. Вместо того чтобы поставить русский язык, родной язык для 30 процентов граждан страны, на службу Украине, говоря на нем правду о страшной войне, "культурные активисты" изнемогают от бессмысленного, сизифова труда — уничтожить то, что неуничтожимое.

Как можно отождествлять злодейства, совершаемые нынешним российским режимом (собственно, за последние сто лет в России других режимов, кроме злодейских, и не бывало) с творениями тех русских авторов, часто изгоев и почти всегда — скорбных пророков в своем несчастном отечестве, которые стали частью мировой культуры, а значит — достоянием всего человечества? Как можно в ответ на варварства, которые совершаются режимом Путина руками российских вандалов в Украине, требовать разрушить или отменить то, что всегда противостояло варварству? В этом нет ни логики, ни смысла", — сказал Лозница.

Ряд комментаторов в украинском сегменте социальных сетей резко возразили Лознице. В частности, бойкот российской культуры поддержала представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева. "Надо банить все российское, не только у нас, но и в мире", – заявила она.

В 2019 году Сергей Лозница получил государственную премию имени Александра Довженко в 2019 году за фильм "Донбасс", рассказывающий о войне на востоке Украины. 23 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма Лозницы "Естественная история разрушений". Фильм смонтирован из архивных материалов о ковровых бомбардировках европейских городов во время Второй мировой войны.