Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", — сказал артист спортсмену и пояснил, что в настоящее время он находится на даче в Санкт-Петербурге. По его словам, в магазин он ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

Шнуров пожелал заразить депутатов, предположив, что таким образом получится обновить состав Госдумы. "Блин, пока не пускают. Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", — отметил музыкант.