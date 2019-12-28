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Харрисон Форд
Сериальное безумие: какие актеры зарабатывают не менее миллиона долларов за эпизод
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США прямо сейчас есть как минимум шесть актеров, получающих не менее $1 млн за каждый эпизод сериалов, в которых они снимаются.

Как индустрия пришла к таким сумасшедшим суммам и какие шоу приносят своим главным звездам настолько внушительную прибыль, рассказывает "Газета.Ru".

Cтремительный рост стриминговых сервисов и огромные денежные вливания в их развитие привели к тому, что большим актерам стали платить какие-то абсолютно сумасшедшие суммы за главные роли в сериалах: в частности, прямо сейчас в Голливуде, согласно СМИ, есть как минимум шесть артистов, которые получают не меньше миллиона за каждый из эпизодов своих шоу. При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время средний сериальный чек топовых актеров может только вырасти: например, условные Леонардо Ди Каприо, Том Круз или Брэд Питт уже в следующем году (если, конечно, они начнут сниматься в многосерийных проектах) могут рассчитывать на минимум $2 млн за эпизод. До недавнего момента лидерами условного списка самых высокооплачиваемых артистов из сериалов считались звезды "Игры престолов": за последние два сезона Питер Динклэйдж, Лена Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон и Николай Костер-Вальдау зарабатывали не меньше $500 тыс за каждую серию (хотя в СМИ звучали более внушительные суммы — по 1 миллиону с лишним за эпизод, что выглядит куда реалистичнее). Однако сейчас, когда число стриминговых гигантов фактически удвоилось, каждый из них в попытке привлечь к своим проектам максимальное внимание готов платить первым лицам Голливуда значительно больше.


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Харрисон Форд

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