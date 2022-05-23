Сестра Кардашьян наконец вышла замуж "по-настоящему"

Старшая из сестер Кардашьян — Кортни вышла замуж за своего избранника музыканта группы Blink 182 Трэвиса Баркера. При этом их бракосочетание произошло уже в третий раз, и по слова Кардашьян, в этот раз уже — "по-настоящему".

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Кортни Кардашьян, одна из главных героинь реалити-шоу "Семейка Кардашьян", впервые официально вступила в брак в возрасте 43 лет. В начале апреля после церемонии вручения премии "Грэмми" она и 46-летний Баркер устроили себе индивидуальную "свадьбу" в Лас-Вегасе, а в мае влюбленные отпраздновали вторую свадьбу с гостями в Санта-Барбаре, штат Калифорния. И вот теперь третья церемония, которая прошла в Портофино, Италия, в присутствии всей семьи.

Невеста была одета в особенно роскошное платье Dolce & Gabbana: корсетообразное мини-платье с удлиненной фатой было сшито из кружев, а на длинной вуали была вышита Дева Мария. 46-летний Трэвис появился на церемонии не в сутане, в которой его видели ранее, а в элегантном костюме с галстуком-бабочкой люкосового бренда.

На свадьбе присутствовала вся большая семья Кардашьян — все сестры и мама. Присутствовали и трое детей Кортни, но их отца, Скотта Дискуса, на свадьбу не пригласили. На церемонии также присутствовали двое взрослых детей Баркера от предыдущих отношений: сын Лэндон и дочь Алабама.