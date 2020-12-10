Сестра рэпера Сереги пожаловалась на избиения и унижения со стороны брата
Foto: instagram.com/seryogamusic

Сестра рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Алена пожаловалась на избиения и унижения со стороны брата. Пост из ее закрытого аккаунта был опубликован в Telegram-канале Super.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я говно" — это одно из первых воспоминаний моего детства. Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе", — написала родственница артиста.

Она отметила, что Серега часто позволял себе сексистские фразы, и назвала музыканта классическом нарциссом. По словам девушки, она долгие годы молчала об издевательствах со стороны брата, однако решила рассказать о них, когда исполнитель увез своих детей от бывшей жены Полины Ололо.

В октябре экс-супруга Сереги призналась, что тот избил ее, заподозрив в измене. В марте Полина Ололо также обвинила рэпера в похищении детей. По ее словам, общие сыновья пары Марк и Платон находятся у отца, который запрещает матери с ними видеться. При этом музыкант, как написала модель, часто подвергает их жестоким наказаниям или оставляет дома одних надолго.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

4

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции