Сестру Эвелины Бледанс задержали за хранение наркотиков
Foto: Pixabay.com

43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет "Комсомольская правда".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Осведомители заметили женщину в лесу у озера Магоби близ Ялты. По их сообщениям, сестра артистки искала что-то в траве у деревьев. За Дианой Бледанс проследили до ее дома и позже заявили об увиденном правоохранительным органам. Квартиру женщины обыскали.

"В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с наркотическим веществом марихуана, которые она нашла в лесном массиве в районе озера Магоби и хранила для личного потребления", — рассказали в полиции.

Вещества, обнаруженные в квартире Дианы Бледанс, были отправлены на судебную экспертизу, по результатам которой женщине будут выдвинуты обвинения.

Диана Бледанс состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. Отмечается, что у нее есть ранняя судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не была погашена.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно