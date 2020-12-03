Сестру Эвелины Бледанс задержали за хранение наркотиков

43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана ялтинской полицией, пишет "Комсомольская правда".

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Осведомители заметили женщину в лесу у озера Магоби близ Ялты. По их сообщениям, сестра артистки искала что-то в траве у деревьев. За Дианой Бледанс проследили до ее дома и позже заявили об увиденном правоохранительным органам. Квартиру женщины обыскали.

"В квартире по месту жительства 43-летней гражданки было обнаружено пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с наркотическим веществом марихуана, которые она нашла в лесном массиве в районе озера Магоби и хранила для личного потребления", — рассказали в полиции.

Вещества, обнаруженные в квартире Дианы Бледанс, были отправлены на судебную экспертизу, по результатам которой женщине будут выдвинуты обвинения.

Диана Бледанс состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. Отмечается, что у нее есть ранняя судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не была погашена.