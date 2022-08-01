Шакире грозит восемь лет тюрьмы и штраф за неуплату налогов

Испанская прокуратура требует восьмилетнего срока и штрафа в размере 24 млн евро для колумбийской певицы Шакиры, которую подозревает в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По версии прокуратуры, Шакира недоплатила государству около 14,5 млн евро в период с 2012 по 2014 год.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на материалы прокуратуры, Шакира в эти годы жила преимущественно в Испании.

В мае 2012 года певица купила дом в Барселоне и проживала там с бывшим бойфрендом, футболистом "Барселоны" Жераром Пике.

В 2013 году Шакира родила в Барселоне первого сына, в 2015-м - второго. В этом году Шакира и Пике объявили о разрыве.

Сама певица говорит, что в эти годы постоянно проживала за пределами Испании. Дата начала разбирательства в испанском суде пока не назначена.

Его основным вопросом, вероятно, будет статус Шакиры в эти годы. По испанским законам, люди, которые провели в стране более полугода, становятся ее налоговыми резидентами.

Ранее адвокаты Шакиры отказались от сделки с прокуратурой, условия которой не раскрываются. Сама певица утверждает, что компенсировала властям недоплаченные деньги с процентами.

Певица говорит, что "абсолютно невиновна" и считает действия прокуратуры нарушением своих прав. Официально она зарегистрировалась как налоговый резидент Испании в 2015 году.

Бывший партнер Шакиры Жерар Пике в 2019 году тоже стал фигурантом дела об уклонении от налогов в период с 2008 по 2010 год. Его оштрафовали на 2,1 млн евро.