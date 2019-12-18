Шарлиз Терон рассказала подробности убийства отца ее матерью

Американская актриса и модель Шарлиз Терон в беседе с изданием NPR рассказала, как мать застрелила ее отца.

В один из дней, когда актрисе было 15 лет, ее отец-алкоголик Чарльз Терон пришел домой сильно выпившим с пистолетом в руках. Мать модели Герда спряталась вместе с дочерью в спальне, куда глава семьи пытался ворваться. Затем он три раза выстрелил в дверь комнаты. "Ни одна пуля не задела нас, что было настоящим чудом", — вспоминает актриса. Женщина, действуя в рамках самообороны, застрелила супруга.

Актриса вспоминает отца как больного человека. По ее словам, ситуация в семье была безнадежной. "Но я не стыжусь об этом говорить, чем больше мы об этом говорим, тем больше понимаем, что не одиноки", — призналась Терон.

Актриса Шарлиз Терон выросла на ферме недалеко от Йоханнесбурга в ЮАР. Ее родители владели фирмой по строительству дорог, которой управляла Герда Терон. Долгое время она скрывала настоящую причину гибели отца и рассказывала, что он стал жертвой автокатастрофы.