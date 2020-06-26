Американская актриса Шарлиз Терон высмеяла "невероятно растолстевшего" актера Стивена Сигала, сообщает Daily Mail.
"Я без проблем могу говорить про него всякое дерьмо, потому что он плохо вел себя с женщинами. Так что пусть идет к черту", — сказала артистка.
Терон объяснила, что во время подготовки к новому фильму, в котором нужно исполнять различные трюки, она увидела на YouTube видео, в котором Сигал сражается на турнире по айкидо. Звезда призналась, что увиденное ее не впечатлило.
"У него лишний вес, он с трудом дерется. Посмотрите, это смешно", — отметила актриса. Она также отметила, что имеет право на подобные комментарии, так как ранее актера обвиняли в принуждении женщин к сексу.
В 2018 году об изнасиловании заявила актриса Регина Симонс. По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. В 2017 году с аналогичными обвинениями выступили сразу три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси.