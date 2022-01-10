Шеф-повар Мартиньш Ритиньш борется за свою жизнь в больнице

Самый знаменитый шеф-повар Латвии Мартиньш Ритиньш уже несколько недель находится больнице им. Паула Страдиня, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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На прошлой неделе состояние 73-летнего Ритиньша было критическим, рассказал Delfi его брат Янис, но сейчас ему стало лучше.

В больницу Мартиньш попал после Рождества. Накануне праздника у него поднялась температура, однако три теста на "ковид" показали негативный результат и, как говорит Янис, они решили, что это грипп. Однако ему становилась все хуже, а приехавшая в гости крестница, которая работает медсестрой, приняла решение отвезти его в больницу - и там тест показал, что Ритиньш заразился штаммом "Дельта".

В минувшую субботу ему стало настолько плохо, что медики перевели Ритиньша в реанимацию, а братьям разрешили с ним поговорить. "Он был в сознании, шутил. Общались около часа, а затем его интубировали", - вспоминает критический момент Янис.

На сегодняшний день ситуация улучшилась и Мартиньша перевели в интенсивную терапию, а "все показатели идут вверх", отмечает брат знаменитого шефа.

Янис Ритиньш уверен, что улучшение наступило благодаря вакцине, - недавно Мартиньш получил бустерную дозу. "Если бы не это, его бы уже не было с нами. Звонили утром в больницу, говорят, что состояние стабильное", - поделился Янис.

Коллега Мартиньша Ритиньша, глава владеющей рестораном Vincents компании Эмилс Якринс в комментарии Delfi выразил уверенность, что тот не мог заразиться на недавней презентации биографической книги (полиция констатировала на мероприятии нарушения правил эпидемиологической безопасности и начала проверку). Слишком долгое время прошло между событием и появлением симптомов, пояснил он. "Держим кулаки за Мартиньша и надеемся на лучшее", - говорит Якринс.