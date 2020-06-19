Шеф-повар Мартиньш Ритиньш решил вернуться в Vincents

Самый знаменитый шеф Латвии еще в начале этого года заявлял, что хочет принять новые вызовы, поэтому покинул ресторан Vincents. Несмотря на обилие планов, о которых Мартиньш Ритиньш рассказывал прессе, он все же решил вернуться к прежней работе, где провел 23 года.

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Вместе с командой ресторана Vincents он работает над открытием нового заведения, которое должно состояться 1 сентября, рассказал Ритиньш изданию Vakara Ziņas.

"Я вернулся к своей семье - команде Vincents ‒ с еще более четким видением того, как вырасти еще больше, - цитирует шеф-повара издание. - Времена меняются, я тоже. Рассказ Vincents - о вечной классике, которая меняется, но не теряет своей сути".

Новый ресторан будет более неформальным и доступным. В меню будут блюда разных стран, будет также особый список блюд для вегетарианцев.