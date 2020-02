View this post on Instagram

Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни - найти своих и успокоиться». Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру.

