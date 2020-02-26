instagram.com/dmitryshepelev
Foto: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в социальных сетях о своих планах после ухода с Первого канала.

По словам Шепелева, последнее время он часто вспоминал фразу, что "самое важное в жизни — найти своих и успокоиться". "Собственно, этим и займусь", — подчеркнул он в публикации в Instagram.

При этом телеведущий добавил, что сначала съездит вместе с сыном в горы. "Он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру", — пояснил Шепелев свое решение.

С 2017 года Шепелев вел ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. 18 февраля 2020 года он сообщил, что ушел с телеканала. Шепелев утверждал, что решение приняли по обоюдному согласию, но причины увольнения так и не назвал. Неназванный коллега сообщал, что однажды Шепелева отказывались отпустить домой, после чего он сделал заявление о том, что уволится.

По предварительным данным, теперь он будет вести новое развлекательное шоу на телеканале "Пятница". Утверждается, что Шепелев провел встречу с генеральным директором канала Николаем Картозия, где и получил предложение о новой работе.

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Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни - найти своих и успокоиться». Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру.

A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Feb 24, 2020 at 4:53am PST

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Lenta.ru

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