Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в социальных сетях о своих планах после ухода с Первого канала.

По словам Шепелева, последнее время он часто вспоминал фразу, что "самое важное в жизни — найти своих и успокоиться". "Собственно, этим и займусь", — подчеркнул он в публикации в Instagram.

При этом телеведущий добавил, что сначала съездит вместе с сыном в горы. "Он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру", — пояснил Шепелев свое решение.

С 2017 года Шепелев вел ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. 18 февраля 2020 года он сообщил, что ушел с телеканала. Шепелев утверждал, что решение приняли по обоюдному согласию, но причины увольнения так и не назвал. Неназванный коллега сообщал, что однажды Шепелева отказывались отпустить домой, после чего он сделал заявление о том, что уволится.

По предварительным данным, теперь он будет вести новое развлекательное шоу на телеканале "Пятница". Утверждается, что Шепелев провел встречу с генеральным директором канала Николаем Картозия, где и получил предложение о новой работе.